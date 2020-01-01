Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил граждан Украины с Новым 2020 годом. Новогоднее поздравление президент записал с известными спортсменами, артистами и первыми лицами страны.

Глава государства призвал сделать взаимоуважение ради будущего своей страны национальной идеей.

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны.

Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником.