Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил граждан Украины с Новым 2020 годом. Новогоднее поздравление президент записал с известными спортсменами, артистами и первыми лицами страны.
Глава государства призвал сделать взаимоуважение ради будущего своей страны национальной идеей.
"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны.
Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали, что Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником.
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