Первая леди страны Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым 2020 годом. Так, поздравление жена президента опубликовала в своем Instagram.

"Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом, - это, пожалуй, все равно что промолчать. И все же я хочу поблагодарить его. По испытания на прочность, за тренировку ответственности, за чувство поддержки - как никогда раньше, по марафон эмоций.

Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й! Желаю, чтобы для каждого из нас он был добрым, радостным и светлым! С Новым годом!", - написала Зеленская.

Ранее мы писали о том, что Гончарук подвел итоги работы правительства в 2019 году.