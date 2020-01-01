С 1 января народные депутаты утратили неприкосновенность [ Редактировать ]
С 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.
Так, 18 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины". За закон проголосовал 291 парламентарий.
Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
Ранее сообщалось, что с 1 января за нетрезвое вождение украинцы несут уголовную ответственность.
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