С 1 января за нетрезвое вождение украинцы несут уголовную ответственность [ Редактировать ]
В среду, 1 января, начинает действовать уголовная ответственность за нетрезвое вождение.
Уголовная ответственность по статье 286-1 УК грозит водителям в случае:
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов; - отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов,
- употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство был остановлен по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и ш идкисть реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.
Штраф - от 17 до 32 тыс. грн и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. В случае повторного правонарушения - до 51 тыс. Грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.
Ранее мы писали, что в парламенте обсудили поправки к закону о рынке земли.
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