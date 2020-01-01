Хурма - полезный продукт, который нужно обязательно включить в свой рацион питания. Медики рассказали, чем полезна хурма.

Названный плод содержит органические кислоты, включая яблочную, что приносит пользу здоровью. Отмечено значительное количество магния, фосфора, кальция, пектина и дубильных веществ. Имеются витамин C и каротин, причем по насыщенности данный эукариот не уступает цитрусовым: лимону, мандарину, апельсину и грейпфруту.

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Хурма относится к тропическим культурам, она съедобна и обладает рекордным сроком хранения. Ее полезные свойства сохраняются на протяжении четырех месяцев при нахождении в холодильнике. Вместе с тем, при более высокой температуре плоды перезревают. Названый фрукт необходимо употреблять в свежем или сушеном виде, причём во втором случае он содержит больше сахара.

Хурму используют для приготовления сиропа, варенья, цукатов, она служит также начинкой для пирожков. Вследствие большого содержания клетчатки данный продукт крайне полезен пациентам, которые страдают колитом, холециститом или гастритом.

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