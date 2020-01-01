В четверг, 2 января, на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 2 января усилятся ночные заморозки - до минус 4 градусов. Будет дуть западный ветер, который разгонит тучи, поэтому по всей территории страны обещают ясную и солнечную погоду.

Дневная температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В Одессе будет до 3 градусов тепла, а в Крыму - до 4 градусов выше нуля.

Ранее мы писали о том, какая будет погода в январе.