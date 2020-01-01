Погода на 2 января - прогноз синоптиков [ Редактировать ]
В четверг, 2 января, на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, 2 января усилятся ночные заморозки - до минус 4 градусов. Будет дуть западный ветер, который разгонит тучи, поэтому по всей территории страны обещают ясную и солнечную погоду.
Дневная температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В Одессе будет до 3 градусов тепла, а в Крыму - до 4 градусов выше нуля.
Ранее мы писали о том, какая будет погода в январе.
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