С приходом нового года погода в Украине не особо изменится. Так, 1 января принесет в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег с дождем, уже 2 января ожидается погода без осадков. Об этом сообщили "УНН" в Укргидрометцентре.

"Завтра и 1 января в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололедица, колебания температуры от 3° мороза до 4° тепла, в Карпатах ночью и днем 2-8° мороза", - сообщили синоптики.

Также отмечается, что 2 января - без осадков, ослабление ветра до умеренного; температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-6° мороза.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Украине на Новый год.