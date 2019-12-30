Погода в Украине: что ждет украинцев в начале января [ Редактировать ]
С приходом нового года погода в Украине не особо изменится. Так, 1 января принесет в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег с дождем, уже 2 января ожидается погода без осадков. Об этом сообщили "УНН" в Укргидрометцентре.
"Завтра и 1 января в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололедица, колебания температуры от 3° мороза до 4° тепла, в Карпатах ночью и днем 2-8° мороза", - сообщили синоптики.
Также отмечается, что 2 января - без осадков, ослабление ветра до умеренного; температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-6° мороза.
Ранее сообщалось, какая погода будет в Украине на Новый год.
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