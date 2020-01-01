Новый год 2020: как украинские звезды встретили праздник [ Редактировать ]
Новый год - самый долгожданный и яркий праздник в году. С нетерпением начало нового года ждем не только мы с вами, но и звезды шоу-бизнеса. Так, Podrobnodti.ua собрали подборку поздравлений от известных артистов с Новым 2020 годом.
"2020-ый - на старт , внимание ...", - написала Надежда Дорофеева в своем Instagram.
В свою очередь Настя Каменских поздравила подписчиков с праздником и пожелала побольше мечтать в 2020 году.
"Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь", - написала звезда.
Поздравил поклонников и Олег Винник. Артист разместил фотографию с бокалом шампанского и пожелал всем здоровья и вдохновения.
Александр Пономаре также поздравил подписчиков с Новым 2020 годом и записал фанатам целое видеообращение.
Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)
Известная певица Тина Кароль тоже поздравила украинцев и разместила в соцсети яркое фото с новогодней игрушкой.
"Дорогие мои! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом ! Живите мечтами, ведь они сбываются, главное трудитесь и верьте! Радости нам всем в новом году!", - написала Оля Полякова в своем Instagram.
Ранее мы писали, что Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом.
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