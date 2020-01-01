Зустріли Новий рік під класичні святкові хіти на Софійській площі столиці. Вже два дні для киян та гостей міста грає Київський симфонічний оркестр. Підспівувала музикантам Ірина Розова.

Новорічна ялинка. Глінтвейн. Танці та класична музика - п'ятий рік поспіль Київський симфонічний оркестр на Софійській площі грає святковий концерт.

"Коли ми грали 29 перший концерт, таке відчуття було, як в акваріумі - відокремлено від публіки, але якраз, в Новорічну ніч пішло якось зовсім по іншому - мабуть, така сильна емоція від людей на площі пішла, що вона пробила "захисний шар" і дійсно було велике задоволення грати. І я надзвичайно щасливий, що я пережив такий виступ у новорічну ніч, для мене це перший такий досвід", - наголосив Андрій Макій, музикант Kyiv Symphony Orchestra.

Зараз державний оркестр з сорокарічною історією переживає революційне оновлення. У минулому році посаду головного диригенту очолив музикант зі світовим ім'ям - італієць Луїджі Ґаджеро. Чоловік продав свою квартиру в Парижі та переїхав до Києва чотири роки тому. До симфонічного оркестру долучився у лютому 2019 року.

"Він мав практику, але не мав постійного оркестру. І коли він за ці чотири роки зрозумів, що українські музиканти є цікавими не лише технічно, але в них є те, що називається душа, коли він помітив це в українських музикантах - він сказав: "Я хочу робити новий оркестр". І ось вже рік, як він працює з Kyiv Symphony Orchestra, і, дійсно, за цей рік ми вийшли на принципово новий рівень виконання", - зазначила Любов Морозова, художній керівник Kyiv Symphony Orchestra.

Міжнародний репертуар оркестру тягнеться від музики XVI століття до наймолодшого покоління сьогоднішніх композиторів. До програми Святкового концерту на столичній площі цього року додали нові музичні твори.

"Щороку ми оновлюємо програму. Є якісь традиційні світові хіти - це музика Штрауса, "На прекрасному блакитному Дунаї", але кожного року ми поновлюємо. Цього року ми додали американські різдвяні пісні композитора Лероя Андерсена - "Катання на санчатах" та інші, програма дуже цікава - вчора площа була вщент заповнена людьми, люди які прийшли на концерт. Навіть не могли пройти до нашої сцени, телефонували, казали, що натовп настільки щільний й пробитися неможливо", - зазначив Олександр Зайцев, директор Kyiv Symphony Orchestra.

Ми вирішили поцікавитись у людей чи вгадали вони усім знайомі з дитинства мотиви:

"Щелкунчик, лускунчик!"

"З новорічних казок, з дитинства".

"З Новим роком!"