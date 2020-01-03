Ночью 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада были нанесены три ракетных удара, сообщает телеканал Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - гости, прибывшие в багдадский аэропорт.

Среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Также отмечается, что пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что под мощный авиаудар попала школа.