Международный аэропорт Багдада обстреляли ракетами, погибли люди [ Редактировать ]
Ночью 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада были нанесены три ракетных удара, сообщает телеканал Al-Arabiya.
В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - гости, прибывшие в багдадский аэропорт.
Среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.
Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.
Также отмечается, что пострадали мирные жители.
Ранее сообщалось, что под мощный авиаудар попала школа.
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