В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку [ Редактировать ]
В Киеве арестовали 60-летнего мужчину за изнасилование 18-летней девушки с применением насилия, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"28 декабря 2019 года в Дарницкое управление полиции ГУНП в г. Киеве обратилась 18-летняя студентка и сообщила об изнасиловании", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером.
"В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал", - сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.
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