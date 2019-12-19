Отец несколько лет насиловал дочь [ Редактировать ]
Под Николаевом 40-летний мужчина в течении нескольких лет насиловал своего ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Теперь девочке 11 лет, и у нее задержки в развитии. Ее мама умерла, поэтому девочка посещает спецшколу-интернат. Правда об отце насильнике всплыла когда девочка пошла к школьному психологу.
В школе сообщили в социальную службу и полицию. Полицейские выяснили, что насилие имеет сексуальный характер. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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