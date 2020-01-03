Та власне в Ірані налаштовані рішуче. На відповідь Тегерана з острахом чекають і на Близькому Сході, і в Європі. Як реагує світ на резонансне вбивство - у нашому матеріалі

Для іранців загибель Касема Сулеймані національна трагедія. Адже генерал популярна й навіть символічна особистіть. В очах простих людей борець із тероризмом і зовнішніми ворогами. Тож по всій країні оголосили триденну жалобу. А тисячі протестувальників вийшли на вулиці й вимагають помсти за смерть народного героя. При чому не лише для Сполучених Штатів, а й для всіх союзників Америки в регіоні.

Народне обурення підтримують і у владній верхівці. Пригрозили: боротимуться проти ворогів із подвоєною силою.

"Американці припустилися стратегічної помилки. Вони вчинили акт державного тероризму і самі це визнали. США повинні розуміти: вони власноруч створили небезпечну ситуацію в регіоні, яка їм же і нашкодить", - говорить Алі Ларіджані, спікер парламенту Ірану.

Загострення на Близькому Сході неминуче - в один голос кажуть експерти. Першим під удар може потрапити найближчий союзник США Ізраїль.

"В реакции иранских руководителей слово Израиль не присутствует. То есть они не говорят, что будут реагировать путем нанесения ударов и по Израилю. Но я думаю - это то, что называется "по умолчанию." Потому что всегда, когда речь идет о реакции на действие Соединенных Штатов, автоматически всплывает и Израиль. И по всей видимости нам нужно быть готовыми", - говорить Володимир Месамед сходознавець, професор Єрусалимського університету.

Тож в Ізраїлі армія вже в повній бойовій готовності. прем'єр Беньямін Нетаньягу терміново перервав візит у Грецію і повернувся додому. Дії Трампа він - підтримав.

"Сполучені Штати, так само як і Ізраїль, мають право на самооборону. Касем Сулеймані відповідальний за смерть американських громадян та інших невинних людей. Президентові Трампу слід віддати належне за оперативну, потужну й рішучу реакцію", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Водночас європейці занепокоєні розвитком подій. Так висловилися у Франції і Великій Британії. Офіційний Берлін закликав вирішувати кризу дипломатичним шляхом.

"Дії США стали відповіддю на низку військових провокацій з боку Ірану. Наприклад, атаки на танкери в Ормузькій протоці і на саудівські нафтові заводи пів року тому. Близький Схід стоїть на порозі небезпечного загострення ситуації. Ми вже обмірковуємо з нашими союзниками, як зменшити напруженість", - говорить Ульріке Деммер, речниця уряду Німеччини.

Аналітики побоюються, що вбивство Сулеймані лише розлютить Іран. І змусить вдаватися якщо не до повномасштабної війни, то до нових провокацій. А ще дасть підстави повністю відмовитися від зобов'язань за ядерною угодою і знову почати збагачення урану.