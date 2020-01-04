Не вщухають пристрасті довкола вбивства Касема Сулеймані - "сірого іранського кардинала". Напередодні він загинув унаслідок американського авіаудару.

І в Іраку, і в Ірані закликають помститися Сполученим Штатам, а в Америці - бояться третьої світової. Чи вибухне нова війна - далі в сюжеті.

Багатотисячна жалобна процесія в центрі Багдада. Під вигуки "Смерть Америці" прощаються з Касемом Сулеймані. Для багатьох іракців, особливо військових, іранський генерал був визначною постаттю. Нині ж їх найбільше обурює те, що Сполучені Штати завдали удару по їхній території - Сулеймані ліквідували неподалік аеропорту Багдада.

"Це масове зібрання - знак того, що американці мають залишити наш регіон. Усі іракські політичні партії підтримують цю позицію. США грубо порушили міжнародні норми", - говорить Наєм Аль-Боді, депутат парламенту Іраку.

У неділю тіло генерала транспортують на батьківщину. У вівторок поховають у Тегерані. Тим часом там теж не вщухають демонстрації. Люди закликають владу відплатити Америці та її союзникам за смерть національного героя.

"Ми хочемо, щоб іранська влада жорстоко помстилася. Щоб вони стерли з лиця землі ворогів, які вбили нашого великого генерала", - говорить Мохаммадіан, жителька Тегерана.

Влада Ісламської республіки поки що лише вкотре погрожує помстою. Застерегли - під удар можуть потрапити військові кораблі США в Перській затоці. А ще столиця найбільшого близькосхідного союзника Америки - Ізраїлю.

"Американці думали, що вбивство Сулеймані вирішить усі їхні проблеми. Але вони помиляються - тепер на них чекають ще більші складнощі. Генерал Сулеймані зробив величезний внесок у процвітання Ірану. Якби не він, хто зна, яким би зараз був Близький Схід", - говорить Хассан Рухані, президент Ірану.

Касема Сулеймані називають архітектором іранської могутності в регіоні. Він очолював лише один із підрозділів корпусу Вартових ісламської революції - це еліта збройних сил республіки. Утім, вважався другою людиною в країні після самого аятоли. Координував спецоперації по всьому Близькому Сходу й вибудовував мережу сил, лояльних Тегерану й вороже налаштованих до США. За повідомленнями деяких джерел, саме Сулеймані організував штурм американського посольства в Багдаді кілька днів тому. Тож Дональд Трамп своє рішення ліквідувати генерала виправдав тим, що він винен в атаках на американських громадян.

"Сулеймані мав хворобливу пристрасть до вбивства невинних людей. Він допомагав терористам. Зараз ми можемо бути спокійними - його злим задумам покладено край", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Та навіть у самих Штатах неспокійно. У Конгресі обурилися, що Трамп не попередив нікого про таку важливу операцію. А соцмережі "гудуть" про третю світову. Американці злякалися, що ось-ось почнеться війна з Іраном, і навіть "завалили" сайт призовної служби США. Та, за словами аналітиків, збройного конфлікту чекати не варто. Хоча Іран може вдатися до дрібних провокацій.