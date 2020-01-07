В NASA нашли землеподобную планету [ Редактировать ]
Космический телескоп TESS обнаружил новую планету размером с Землю, которая находится в зоне обитаемости. Планета получила название TOI 700 d. В NASА считают, что на ней потенциально может быть жизнь.
"TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле", - говорится в сообщении.
Ученые заявили, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы TOI 700 d быть пригодной для жизни.
Кроме TOI 700 d, в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде - каменная планета, имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период обращения - 16 дней.
Ранее Ранее сообщалось, что ученые нашли поразительный подземный мир в Антарктиде.
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