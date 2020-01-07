Космический телескоп TESS обнаружил новую планету размером с Землю, которая находится в зоне обитаемости. Планета получила название TOI 700 d. В NASА считают, что на ней потенциально может быть жизнь.

"TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле", - говорится в сообщении.

Читайте также NASA шокировало заявлением о спутниках Нептуна

Ученые заявили, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, что повышает шансы TOI 700 d быть пригодной для жизни.

Кроме TOI 700 d, в системе TOI 700 еще две планеты, ближайшая к звезде - каменная планета, имеет период 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, ее период обращения - 16 дней.

Ранее Ранее сообщалось, что ученые нашли поразительный подземный мир в Антарктиде.