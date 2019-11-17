Внутренние спутники Нептуна Наяда и Таласса находятся в уникальном орбитальном резонансе 73:69. Об этом сообщает NASA.

Спутники обычно имеют почти круговые орбиты, большие полуоси которых имеют длину от 48 до 118 тысяч километров.

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Но, ученые выяснили, что Таласс и Наяда находятся в уникальном орбитальном резонансе четвертого порядка 73:69. Наяда совершает один оборот вокруг Нептуна за семь часов, в то время как Таласса - за 7,5 часов, расстояние между орбитами спутников составляет 1850 километров.

Ранее сообщалось о том, что NASA зафиксировало гигантскую вспышку в космосе.