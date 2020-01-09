Самолет с украинской поисково-спасательной группой вылетел в Иран [ Редактировать ]
Самолет с украинской поисково-спасательной группой вылетел из Украины в Иран. Об этом передает "РБК-Украина".
Так, в составе группы - представители ДСНС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.
"Их задача - расследование причин трагедии, идентификация и репатриация тел погибших граждан Украины", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Ранее сообщалось, что ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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