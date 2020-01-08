Ракетная атака на американские базы в Ираке не вызвала значительных разрушений. В подтверждение заявлений военных и президента Дональда Трампа фотографии со спутника опубликовала Bloomberg.

На снимках видно, что как минимум пять точек на территории базы получили повреждения.

Читайте также Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: все подробности

Ранее иракские СМИ опубликовали запись обследования места падения иранских ракет. На кадрах заметна воронка на месте удара и множество осколков, которые собирают прибывшие военные.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.

Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.

Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.

В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ.