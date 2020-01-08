В США показали последствия ракетной атаки Ирана [ Редактировать ]
Ракетная атака на американские базы в Ираке не вызвала значительных разрушений. В подтверждение заявлений военных и президента Дональда Трампа фотографии со спутника опубликовала Bloomberg.
На снимках видно, что как минимум пять точек на территории базы получили повреждения.
Ранее иракские СМИ опубликовали запись обследования места падения иранских ракет. На кадрах заметна воронка на месте удара и множество осколков, которые собирают прибывшие военные.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).
В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.
Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.
Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.
В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ.
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