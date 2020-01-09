Под Сумами нашли мешки с мертвыми животными [ Редактировать ]
Под Сумами прохожие обнаружили несколько мешков с телами животных. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.
В полицию поступил звонок, что на мусорной площадке лежат мешки с мертвыми животными. В мешках находились тела собак, которых ранили ножом.
"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных. И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии 102 любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника", - заявил Сергей Каверсун в полиции.
Также, полиция ведет расследование по фактам обнаруженных тел убитых котов. Их тела обнаружили окровавленными.
Ранее сообщалось о том, что в зоопарке вспыхнул пожар, много животных погибло
по теме
Звезда "Мстителей" пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
Популярный актер Крис Хемсворт пожертвовал миллион долларов
Курс валют на новогодние праздники - прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны с 28 декабря-7 января
В Кировоградской области мужчина жестоко убил друга
В Кировоградской области произошло ужасающее убийство
Под Тернополем в клубе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Под Тернополем в клубе произошел взрыв
"Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе" - ООН
Организация Объединенных Наций заявила, что в ситуации в районе Персидского необходима особая взвешенность