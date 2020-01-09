Под Сумами прохожие обнаружили несколько мешков с телами животных. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

В полицию поступил звонок, что на мусорной площадке лежат мешки с мертвыми животными. В мешках находились тела собак, которых ранили ножом.

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"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных. И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии 102 любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника", - заявил Сергей Каверсун в полиции.

Также, полиция ведет расследование по фактам обнаруженных тел убитых котов. Их тела обнаружили окровавленными.

Ранее сообщалось о том, что в зоопарке вспыхнул пожар, много животных погибло