В среду, 1 января, в Крефельде (Германия) произошел пожар в зоопарке, в результате которого погибли 30 обезьян. Об этом сообщает RTL.

Когда через несколько минут пожарные прибыли на место, здание зоопарка уже полыхало. Обезьянник сгорел дотла.

"В обезьяннике не выжило ни одна из животных. Вольер с гориллами, который примыкает к помещению с обезьянами, удалось спасти. В этом вольере, построенном в 2012 году, живет семья горилл из семи особей", - говорится в заявлении зоопарка.

Причина пожара еще не установлена, но по данным СМИ, возгорание мог повлечь неудачно запущенный фейерверк. Пожарные пока не подтвердили эту версию.

"В результате пожара погибли более 30 приматов, в том числе старейшая в Европе горилла Масса, которой было 47 лет. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Грузию охватили мощные лесные пожары.