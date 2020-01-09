Українські миротворчі сили виконали чергове завдання в Демократичній республіці Конго. У зв'язку із загостренням на сході країни наш вертолітний загін перекинув на небезпечні ділянки миротворців з інших місій. Геннадій Вівденко продовжить.

Далеке селище в центральноафриканській країні. Наші вертолітники, які вже пройшли війну на сході України тепер задіяні на сході Конго. Зараз у них завдання - перевезти індійський спецназ для зачистки місцевих джунглів від терористичних угруповань, яких тут налічують близько ста п'ятдесяти.

"Завдання: перевозка одного контингенту з одного майданчику до іншого. Вони пересуваються до свого базового табору. потрібно виконувати свої обов'язки екіпажу", - говорить Мухамад Буланбаєв, командир 18 окремого вертолітного загону України при місії ООН в Конго.

"Большая сложность при такой разряженности воздуха. Сложность в возможности захода. Мощность у нас гораздо меньше. Тренировки, учения, опыт. Ну и профессионализм. Я только прилетел с новой ротацией", - говорить Олексій, пілот-штурман 18 окремого вертолітного загону при місії ООН в Конго.

Селище Кімбуджу в жалюгідному становищі. За даними світових ЗМІ, внаслідок дій місцевих сепаратистів загинули більше 200 мирних мешканців і це лише за останні три місяці. Черговий український приліт - це надія для місцевих на стабілізацію ситуації в регіоні.

Приліт українського вертольоту - головна подія для селища Кімбуджу. Особлива увага з боку дітей. Однак про всяк посадковий майданчик випадок охороняється марокканськими піхотинцями.

До українського Мі-8 завантажуються спецназівці з індійського батальйону місїі ООН. Два десятки бійців для посилення миротворчих сил у зоні антиурядових заворушень.

Менше ніж за годину побратимів - індійців з миротворчою місією перекинули на місце виконання завдання. Наші вирушають на базу у місті Букаву. Там зустрічаємо місцевого мешканця Багаца - який обслуговує на аеродромі наші бойові машини. Каже - це співробітництво для нього єдиний спосіб вижити. Навіть вивчив суржик для спілкування.

"Большое спасибо. Потому что украинцы очень помогать. Дома покушаль. Всемь покушаль".