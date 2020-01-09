Як скоро пересуватися містом можна буде на летючих таксі? Чи справді учасники Олімпійських ігор 2020 спатимуть на картоні? Та який мегаполіс визнали найкращим? Про це та інше - в нашому огляді.

Північ Італії - зокрема Мілан - огорнув густий смог. Вміст шкідливих речовин в повітрі перевищує допустимі норми. Основним джерелом забруднення фахівці вважають викиди від двигунів внутрішнього згоряння. Безвітря і відсутність дощів не сприяють природному очищенню. Тому у понад десяти італійських муніципалітетах обмежили рух транспорту. Влада Туріна, приміром, напередодні заборонила виїжджати на дороги автомобілям, до 2013 року випуску. Такі ж заходи вжили в Ломбардії, і Тоскані.

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Південнокорейський автоконцерн Hyundai у партнерстві з Uber - представив концепт літаючої машини на виставці електроніки у Лас-Вегасі. Компанії взялися разом розробляти мережу повітряного таксі. Корейський автовиробник займеться виробництвом літальних апаратів, а американська компанія - розробкою необхідної супутньої інфраструктури. Зокрема сферою послуг для підтримки повітряного простору, підключенням до наземного транспорту, а також створенням спеціальних інтерфейсів для додатку. Перші тестові польоти Uber збирається запустити вже цього року. А комерційні перевезення - з 2023.

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Каркас з переробленого картону, а матрац із пластику. З таких матеріалів зроблені ліжка, на яких спатимуть учасники Олімпіади і Паралімпіади-2020 в Токіо. Менеджер олімпійського села Такесі Кітадзіма підкреслив - картонні ліжка здатні витримати до 20 кг ваги. Утім зазначив, якщо на них стрибати, то вони зламаються, як і дерев'яні. Загалом організатори Олімпіади 2020 активно використовують вже перероблені матеріали, або ті, що підлягають переробці. Зокрема, олімпійський факел зробили з переробленого алюмінію, електрика надходитиме з поновлюваних джерел, а дорогоцінні метали для медалей здобули з використаних мобільних телефонів.

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У Великій Британії випустять марки з героями відеоігор. На них розмістять бойових хробаків з тактичної гри Worms, машини з гонки Micro Machines і головну героїню пригодницьких ігор Tomb Raider Лару Крофт. Вона удостоїлася власної серії з чотирьох марок. До серії також увійшли й герої інших відеоігр, створених британськими розробниками. У відборі брала участь Асоціація британських інтерактивних розваг, ігровий журналіст Джуліан Рігнал і видавець книг про відеоігри Сем Дайер. Повний набір марок можна буде купити з 21 січня за 14 фунтів стерлінгів.

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Лондон визнали найкращим мегаполісом для життя за рейтингом 2020 року. Друге, третє та четверте місце відповідно посіли Нью-Йорк, Париж і Токіо. Фахівці провели дослідження, в рамках якого враховували оцінки місцевих жителів і гостей міста. Також до уваги взяли рівень безпеки і зарплат, доступність освітніх установ, ресторанів і магазинів, наявність інфраструктур і пам'яток, а ще - клімат і популярність міста в соціальних мережах.