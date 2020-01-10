Лунное затмение: что категорически нельзя делать 10 января [ Редактировать ]
10 января 2020 года произойдет первое лунное затмение этого года. В 21:10 по киевскому времени его смогут наблюдать жители Европы, Азии, Африки и Австралии.
Первое затмение Луны в 2020 году будет в 20 градусе знака Рак. Он относится к стихии воды и управляет нашими эмоциями.
В этот день необходимо собраться с мыслями, решить все проблемы которые мешают вам жить и наладить отношения с близкими.
В медицинской астрологии Рак относится к грудной клетке и органам, находящимися за ней. В этот день необходимо быть осторожными, поскольку эта часть тела может быть особенно беззащитна.
Лунное затмение: что нельзя делать:
- Нельзя обострять внимание на плохих эмоциях и негативе.
- Нельзя рисковать. Необходимо отказаться от авантюрных затей.
- Не позволяйте другим втягивать вас в споры и конфликтные ситуации.
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