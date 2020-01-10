10 января 2020 года произойдет первое лунное затмение этого года. В 21:10 по киевскому времени его смогут наблюдать жители Европы, Азии, Африки и Австралии.

Первое затмение Луны в 2020 году будет в 20 градусе знака Рак. Он относится к стихии воды и управляет нашими эмоциями.

Читайте также 10 января: какой сегодня праздник

В этот день необходимо собраться с мыслями, решить все проблемы которые мешают вам жить и наладить отношения с близкими.

В медицинской астрологии Рак относится к грудной клетке и органам, находящимися за ней. В этот день необходимо быть осторожными, поскольку эта часть тела может быть особенно беззащитна.

Лунное затмение: что нельзя делать:

Нельзя обострять внимание на плохих эмоциях и негативе.

Нельзя рисковать. Необходимо отказаться от авантюрных затей.

Не позволяйте другим втягивать вас в споры и конфликтные ситуации.