10 января 2020 года произойдет первое лунное затмение этого года. В Украине луну можно будет увидеть с 19:07 по киевскому времени. Об этом сообщает сайт Accuweather.

Затмение будет примерно четыре часа - с 19:07 до 23:12. Максимальная фаза наступит в 21:10.

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В этом году также будет две суперлуны, когда спутник будет еще больше и ярче на небе. Это произойдет 9 марта и 7 апреля.

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