В воскресенье, 12 января, появилась новая информация об атаке на украинские авиалинии в Иране.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Так, стало известно, что власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, 10 января, то есть за день до официального признания.

Ранее сообщалось, что Иран обсудит с Украиной размер компенсаций.