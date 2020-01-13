Авиакатастрофа в Иране: появилась новая информация [ Редактировать ]
В воскресенье, 12 января, появилась новая информация об атаке на украинские авиалинии в Иране.
Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Так, стало известно, что власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, 10 января, то есть за день до официального признания.
Ранее сообщалось, что Иран обсудит с Украиной размер компенсаций.
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