Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила о том, что в 2020 году возможны умеренные колебания курса национальной валюты в обе стороны. Об этом она рассказала в интервью FinClub.

Она также объяснила укрепление гривны в конце 2019 года.

"В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране - подчеркивает Рожкова.

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По ее словам, подобный путь проходили и другие страны, которые "реализовывали режим инфляционного таргетирования". В качестве примера она назвала Чехию и Польшу в начале 2000-ных.

Первый заместитель главы НБУ также заявила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Курс, который мы видим, - это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка - 7,9 млрд долларов в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долларов в ОВГЗ.

Она также отметила другие факторы, которые способствовали укреплению гривны: рост производительности в агросекторе, а также внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании - "Нафтогаз", "Кернел" и другие.

Ранее мы писали о том, что Алексей Гончарук рассказал, что в 2020 году курс гривны будет укрепляться.