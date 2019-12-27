В Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны [ Редактировать ]
В Министерстве финансов Украины назвали причину укрепления гривны. В министерстве считают, что такой курс гривны установился в связи с рекордным экспортом зерновых.
"Одним из ключевых факторов замедления инфляции в течение 2019 года является укрепление обменного курса гривни к доллару США. Основными факторами, которые влияли на валютный рынок в январе-ноябре 2019, были рекордный экспорт урожая зерновых в 2018/2019 МГ и в 2019/2020 МГ, снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты и спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов", - говорится в сообщении.
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