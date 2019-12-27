В Министерстве финансов Украины назвали причину укрепления гривны. В министерстве считают, что такой курс гривны установился в связи с рекордным экспортом зерновых.

"Одним из ключевых факторов замедления инфляции в течение 2019 года является укрепление обменного курса гривни к доллару США. Основными факторами, которые влияли на валютный рынок в январе-ноябре 2019, были рекордный экспорт урожая зерновых в 2018/2019 МГ и в 2019/2020 МГ, снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты и спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что НБУ купил рекордный объем валюты. А также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.