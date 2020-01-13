Зеленский подписал закон о предотвращении политической коррупции [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.
В частности, документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК.
Ранее мы писали о том, что Зеленский утвердил штрафы за кнопкодавство.
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