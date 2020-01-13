Зеленский утвердил штрафы за кнопкодавство [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наказании народных депутатов за кнопкодавство. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения депутатами полномочий в части обязанности персонального голосования.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламента Верховной Рады по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Рады.
Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании вместо другого депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Раньше сообщалось том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.
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