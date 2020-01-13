В понедельник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наказании народных депутатов за кнопкодавство. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью документа является обеспечение надлежащего выполнения депутатами полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламента Верховной Рады по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Рады.

Читайте также Разговор Зеленского с Помпео: в Офисе президента раскрыли детали

Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании вместо другого депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Раньше сообщалось том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.