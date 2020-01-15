В Хьюстоне, в американском штате Техас, неизвестный устроил стрельбу в школе. В результате погиб старшеклассник. Об этом сообщает телеканал KHOU 11.

Школьник получил медицинскую помощь на месте, но спасти его не удалось.

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На место прибыла полиция. Детали инцидента устанавливаются.