Стрельба в Техасе: медики не спасли ученика [ Редактировать ]
Стрельба в Техасе
В Хьюстоне, в американском штате Техас, неизвестный устроил стрельбу в школе. В результате погиб старшеклассник. Об этом сообщает телеканал KHOU 11.
Школьник получил медицинскую помощь на месте, но спасти его не удалось.
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На место прибыла полиция. Детали инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.
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