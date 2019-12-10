Под Днепром банда обстреляла автомобили [ Редактировать ]
В городе Новомосковск (Днепропетровская область) случилось происшествие. Известно, что неизвестные обстреляли два автомобиля. Об этом сообщает "УНН".
По предварительной информации, неустановленные лица обстреляли автомобили Lexus, за рулем которого находилась местная жительница, и Subaru, водитель которого также находился в салоне автомобиля.
Никто из них в происшествии не пострадал. Пулями повреждены лобовое стекло и двери со стороны водителя.
Начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство. Устанавливают причастные лица и мотивы совершения преступления.
Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.
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