На восстановление природы в Австралии после пожаров необходимо 100 лет. Об этом сообщает The Sun.

От пожаров уже погибло 28 человек и более миллиона животных. Также, от пожаров пострадали более 2000 домов.

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Шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Сейчас в штате Виктория начинается новая эвакуация населения.