На восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет [ Редактировать ]
На восстановление природы в Австралии после пожаров необходимо 100 лет. Об этом сообщает The Sun.
От пожаров уже погибло 28 человек и более миллиона животных. Также, от пожаров пострадали более 2000 домов.
Шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".
Сейчас в штате Виктория начинается новая эвакуация населения.
Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек.
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