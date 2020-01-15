В Мельбурне аэропорт массово отменяет рейсы. Об этом сообщает Herald Sun.

50 рейсов пришлось отменить, из-за смога, который образовался в результате лесных пожаров.

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В аэропорту отменили пока внутренние перелеты, а международные рейсы продолжают прибывать. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра и грозы.

Рейсы отменили в аэропортах Сиднея и Южной Австралии.

Ранее мы писали о том, что Сингапур направил вертолеты для помощи спасателям.