Пожары в Австралии: в аэропорту массово отменяют рейсы [ Редактировать ]
В Мельбурне аэропорт массово отменяет рейсы. Об этом сообщает Herald Sun.
50 рейсов пришлось отменить, из-за смога, который образовался в результате лесных пожаров.
В аэропорту отменили пока внутренние перелеты, а международные рейсы продолжают прибывать. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра и грозы.
Рейсы отменили в аэропортах Сиднея и Южной Австралии.
Ранее мы писали о том, что Сингапур направил вертолеты для помощи спасателям.
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