Кабинет министров Украины назначил новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции. Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.