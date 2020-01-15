Кабмин назначил нового главу НАПК [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции. Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине назвали два сценария. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
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