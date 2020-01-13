Рынок земли: в Кабмине назвали два сценария [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал о двух сценариях, по которым могут рассматривать в парламенте закон об открытии рынка земли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Один из них может занять три часа, а второй - два месяца.
По словам Мушака, в случае голосования по полной процедуре, рассмотрение этого законопроекта может занять около двух месяцев из-за большого количества поправок, которые депутаты внесли в законопроект. В то же время по сокращенной процедуре, законопроект могут принять за три часа.
"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело только за политической волей", - подчеркнул Мушак.
Он также отметил, что на данный момент правки объединены в девять блоков, в каждом из которых поддержано системную правку.
Представление правок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, к законопроекту на шесть страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекта.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
по теме
В Кабмине отменят 40% форм Госстата
Отменить предоставление форм решили после аудита, который проводили последние несколько месяцев
В Минэкономики спрогнозировали рост зарплат в 2020 году
Заработная плата в Украине в 2020 году будет увеличиваться
Игорному бизнесу пригрозили повторным рейдом
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые по его словам, "начали поднимать голову"
Відкриття ринку землі стане злочином проти українських фермерів: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували рішення Аграрного комітету
У політсилі "Опозиційна платформа - За життя"назвали дії профільного комітету злочинними, адже на засіданні порушили Конституцію України
Работа суда присяжных: в Кабмине внесли изменения
В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины разработал два законопроекта, которые упрощают работу суда присяжных