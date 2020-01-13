В понедельник, 13 января, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал о двух сценариях, по которым могут рассматривать в парламенте закон об открытии рынка земли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Один из них может занять три часа, а второй - два месяца.

По словам Мушака, в случае голосования по полной процедуре, рассмотрение этого законопроекта может занять около двух месяцев из-за большого количества поправок, которые депутаты внесли в законопроект. В то же время по сокращенной процедуре, законопроект могут принять за три часа.

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"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело только за политической волей", - подчеркнул Мушак.

Он также отметил, что на данный момент правки объединены в девять блоков, в каждом из которых поддержано системную правку.

Представление правок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, к законопроекту на шесть страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекта.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.