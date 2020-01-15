Актер сериала "Друзья" покончил с собой [ Редактировать ]
Смерть / Фото: соцсети
В Лос-Анжелесе в возрасте 51 года ушел из жизни актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья". Об этом сообщает TMZ.
Известно, тело актера в ванной комнате обнаружила его жена. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, повесившись в ванной. Прибыв на место медики констатировали смерть.
Раньше сообщалось о том, что известный российский певец получил пулю в ногу. А также Рената Литвинова попала в жуткое ДТП.
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