В Лос-Анжелесе в возрасте 51 года ушел из жизни актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах "Горец" и "Друзья". Об этом сообщает TMZ.

Известно, тело актера в ванной комнате обнаружила его жена. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, повесившись в ванной. Прибыв на место медики констатировали смерть.

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