Известный российский певец получил пулю в ногу [ Редактировать ]
Известный российский певец Александр Серов получил пулю в ногу. Об этом он сообщил изданию "СтарХит".
Инцидент произошел в конце 2019 года. Его подстрелили из травматического оружия.
"Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!" - вспоминает Серов.
Врачи достали пулю из ноги, но он хромает и находится под наблюдением врачей.
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