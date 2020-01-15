Известный российский певец Александр Серов получил пулю в ногу. Об этом он сообщил изданию "СтарХит".

Инцидент произошел в конце 2019 года. Его подстрелили из травматического оружия.

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"Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!" - вспоминает Серов.

Врачи достали пулю из ноги, но он хромает и находится под наблюдением врачей.

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