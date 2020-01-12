Рената Литвинова попала в жуткое ДТП [ Редактировать ]
Литвинова / Фото: соцсети
Машина сбила Ренату Литвинову в центре Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Известно, что российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана на нее наехала машина - прямо в день ее рождения.
Предварительно, за рулем авто сидела девушка. У актрисы повреждены рука и нога. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь.
Раньше сообщалось о том, что Галине Польских оказывают экстренную помощь.
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