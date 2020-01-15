Вера Брежнева поразила поклонников новым фото [ Редактировать ]
Известная певица Вера Брежнева, которая недавно показала свою семью, порадовала поклонников новым фото с отдыха. Соответствующий снимок появился в Instagram звезды.
"Я уверена, что во мне есть солнечная батарейка... меня солнце всегда заряжает, радует, дает силы и согревает", - написала звезда.
Фото: instagram.com/ververa
Фанатам понравилось такое солнечное фото певицы. Они написали Вере множество теплых слов и комплиментов.
"Потому что вы сама - солнышко", "Красавица", "Почаще отдыхайте!", "Красавица", "Какая милая", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Никитюк рассмешила поклонников, а также Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.
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