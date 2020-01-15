Известная певица Вера Брежнева, которая недавно показала свою семью, порадовала поклонников новым фото с отдыха. Соответствующий снимок появился в Instagram звезды.

"Я уверена, что во мне есть солнечная батарейка... меня солнце всегда заряжает, радует, дает силы и согревает", - написала звезда.

Фото: instagram.com/ververa

Фанатам понравилось такое солнечное фото певицы. Они написали Вере множество теплых слов и комплиментов.

"Потому что вы сама - солнышко", "Красавица", "Почаще отдыхайте!", "Красавица", "Какая милая", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Никитюк рассмешила поклонников, а также Регина Тодоренко поразила фото с отдыха.