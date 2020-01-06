Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно ошарашила поклонников, рассмешила сеть. Так, соответствующее фото появилось в Instagram звезды.

"А как вы доедаете остатки новогодней роскоши. Найди себя на фото 1,2,3,4", - написала звезда под фото.

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"Ночная жрица", "Та еще жрица, потом думаю сколько времени нужно чтоб последствия убрать", "Очень смешная", - комментировали в сети.

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