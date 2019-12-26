Регина Тодоренко поразила фото с отдыха [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фото с отдыха. На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует сидя на траве.
"Я всегда очень тщательно подхожу к выбору подарков на НГ, мне хочется, чтобы это были знаковые, символичные, практичные и универсальные вещи, чтоб радовали тело и душу", - написала Тодоренко.
Поклонники восторженно прокомментировали фото звезды: "Такая нежная и красивая", "Просто потрясающая", "Очень милая".
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева с мужем поразила поклонников.
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