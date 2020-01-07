Вера Брежнева показала огромную семью (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась редким кадром, на котором изображена ее большая семья. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви", - пожелала звезда своим подписчикам.
В кадре предстали сестры Брежневой, мама, муж и дети. Все они выглядят счастливыми.
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