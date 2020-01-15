Великобритания выделит 4 млн фунтов на реализацию программы поддержки реформы здравоохранения Украины. Об этом информирует пресс-служба британского посольства в Украине.

"Великобритания выделяет на реализацию программы поддержки £4 миллиона до марта 2021 года", - говорится в сообщении посольства .

В диппредставительстве сообщают, что успех реформы здравоохранения в Украине возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по модели Национальной службы здоровья Великобритании), которая применяет систему "деньги следуют за пациентом".

Также подчеркивается, что реформа системы здравоохранения остается одним из приоритетов в пакете поддержки, которую Великобритания оказывает Украине.

Ранее сообщалось, что в 2020 году для украинцев расширят список бесплатных медуслуг.