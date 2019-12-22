В Великобритании появятся лекарства на основе конопли [ Редактировать ]
В Великобритании с начала 2020 года больным на эпилепсию можно будет получить доступ к лекарствам на основе каннабиса. Об этом накануне сообщило BBC.
Национальная служба здоровья сообщила, что лекарства будут назначать как детям так и взрослым. Это лекарство уменьшит количество припадков до 40% у некоторых детей.
Лекарства будут использовать для лечения синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета. В Великобритании более 8 тысяч человек страдают такими формами эпилепсии.
Также мы писали о том, какие продукты чаще всего вызывают аллергию.
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