Курс валют на 16 января - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 23,9821 гривен за 1 доллар (-0,0436 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет 24,0257 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что курс биткоина резко вырос.
по теме
Курс валют на 9 января - прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2020 года поднял официальный курс
Мировые цены на нефть выросли - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,35%
В Украине выросла минимальная зарплата
Министр финансов Оксана Маркарова объяснила бюджетный показатель минимальной зарплаты
В Украине выросла минимальная пенсия
С 1 января 2020 года увеличивается минимальный размер пенсий
Курс доллара: что будет с валютой в новогодние праздники
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс