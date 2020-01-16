В четверг, 16 января, погода в Украине будет теплой, дождей и снега не будет, температура воздуха достигнет +8. До конца текущей недели в страну вернутся морозы, рассказала синоптик Наталья Диденко.

На западе Украины сегодня потеплеет. Днем +3+5, а ночью -2-4. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях температура воздуха днем достигла +6+8. В южных областях переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1+1. В частности, в Одесской области ночью +2+4.

На востоке Украины тоже теплая погода. Днем +2+4, а ночью -2-4. В центральных и северных областях без осадков. Там днем температура воздуха составит +3+5, а ночью 0-2.

В столице переменная облачность. Дождей и снега не будет. Днем температура воздуха составит +1+3, а ночью 0-2.

Ранее сообщалось, что вскоре в Украину придут сильные морозы, а также в Украине объявили штормовое предупреждение.

Добавим, что в Соединенных Штатах Америки люди погибли из-за непогоды, а еще синоптики рассказали об аномальном потеплении.