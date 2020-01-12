В Соединенных Штатах Америки в результате непогоды погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает AFP.

Торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии. Ожидается, что ураган затронет также восток и север страны.

В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов. По данным национальной службы погоды NWS, более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска.

Раньше сообщалось о том, что на Филлипинах эвакуируют людей из-за вулкана.