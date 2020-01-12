В США из-за непогоды погибли люди [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки в результате непогоды погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает AFP.
Торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии. Ожидается, что ураган затронет также восток и север страны.
В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов. По данным национальной службы погоды NWS, более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска.
Раньше сообщалось о том, что на Филлипинах эвакуируют людей из-за вулкана.
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