Погода на 16 января: прогноз синоптиков [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, в Украине будет держаться сухая и теплая погода. Об этом сообщает синоптика Натальи Диденко на своей странице в Facebook.
Температура воздуха будет от + 1 до + 5 градусов. На западе теплее от + 4 до + 9 градусов. В Киеве также погода будет без осадков. Но, температура воздуха буде до +2 градусов.
По прогнозам синоптика, на Крещение в Украине не будет лютых морозов.
"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, то сначала придется порадоваться небольшому похолоданию в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение. Как раз тогда, когда большинство из нас ждет какого-то особенного холода. Особенный не ожидается, но будет - до небольших морозов", - рассказала синоптик.
Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в Крещение Господне.
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