В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.

За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Авторы законопроекта отмечают, что несмотря на все запреты власти, игорный бизнес в Украине, как существовал, так и продолжает существовать.

В связи с этим, вместо того, чтобы его запрещать, нужно легализировать и внести свои методы контролирования.

Таким образом, в бюджет на 2020 год заложили доходы от легализации игорного бизнеса. Размер этих доходов составляет 4400000000 гривен. Они будут направлены на финансирование медицинских программ и образовательных систем.

Основные нововведения:

Играть будет разрешено только тем, кто достиг 21 года. Таким образом можно будет идентифицировать посетителя игорных заведений.

Организовывать азартные игры смогут только юридические лица, уставной капитал должен составлять не менее 30 млн грн;

Для казино может быть выдано только 20 лицензий на игровые автоматы - 160 лицензий на покер - 5 лицензий.

Появятся специальные игорные зоны: для казино это территория 5-звездочных отелей, для игровых автоматов - гостиницы от 3х звезд и выше.

На 1000 человек должно быть не более одного автомата на определенной территории, но не более 40 000 автоматов на всю Украину, на одну лицензию можно установить 250 игровых автоматов, 60 из них - в Киеве.

Ранее мы писали о том, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей.