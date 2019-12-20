Полиция массово закрывает игорные заведения [ Редактировать ]
Фото: kievvlast.com.ua
20 декабря, в Украине мобильные группы проверили уже более 500 игровых заведений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"По состоянию на 15:00 пятницы работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - говорится в сообщении.
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Полиция попросила граждан сообщать о работе подобных заведений по спецлинии "102".
Ранее мы писали о том, что Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей.
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